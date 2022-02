டிகிரி போதும்.. எஸ்.பி.ஐ.யில் அதிகாரி பணியிடங்கள்.. கைநிறைய சம்பளம்.. உடனே விண்ணப்பீங்க!

Chennai

சென்னை: பாரத ஸ்டேட் வங்கி இந்தியாவின் மிகப் பெரும் அரசு வங்கியாகும். இந்த பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் 48 பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேடர் ஆபீசர் (SCO) என்னும் குரூப்பில் உதவி மேலாளர் (நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்) , உதவி மேலாளர் (ரூட்டிங் & ஸ்விட்சிங்) ஆகிய பதவிகளுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

தகுதியும், விருப்பமும் வாய்ந்தவர்கள் இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இளங்கலை பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். உதவி மேலாளர் (நெட்வொர்க் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்) (JMGS - I) - விண்ணப்பதாரர் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் இளங்கலைப் பட்டம் (முழு நேரம்) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உதவி மேலாளர் (ரூட்டிங் & ஸ்விட்சிங்) ((JMGS - I) - விண்ணப்பதாரர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பாடப் பிரிவில் குறைந்தபட்சம் 60% மதிப்பெண்களுடன் இளங்கலைப் பட்டம் (முழு நேரம்) பெற்றிருக்க வேண்டும். விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். www.sbi.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் வருகிற 25-ம் தேதி ஆகும். விண்ணப்பதாரர்களின் அதிகபட்ச வயது வரம்பு 40 ஆகும். ஆன்லைன் தேர்வு மூலம் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்டுவார்கள். ஆன்லைன் தேர்வு நடைபெறும் நாள் வருகிற மார்ச் 20-ம் தேதி ஆகும். சம்பள விவரம் உள்ளிட்ட மேலும் விவரங்களை www.sbi.com என்ற இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

State Bank of India is the largest state-owned bank in India. State Bank of India has announced to fill 48 vacancies. The last day to apply is the 25th. The maximum age limit for applicants is 40