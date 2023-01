அன்பகத்தில் அனல் பறக்கும் கேள்விகள்! திமுக இளைஞரணி பதவிகளுக்கு நேர்காணல் நடத்தும் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: திமுக இளைஞரணியில் மாவட்ட அமைப்பாளர், மாநகர அமைப்பாளர் பதவியிடங்களுக்கு விருப்பமனு கொடுத்தவர்களிடம் அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தி வருகிறார்.

திமுக இளைஞரணியின் தலைமையகமான அன்பகத்தில் பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் நேர்காணலில் பங்கேற்க பலரும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

ஒரே நேரத்தில் எல்லா இடங்களுக்கும் நேர்காணல் நடத்தினால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதோடு அவசரமும் காட்ட வேண்டியது வரும் என்பதால் மாவட்ட வாரியாக நேர்காணல் நடத்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Minister Udhayanidhi Stalin is conducting an interview with those who have expressed their interest for the posts of district organizer and city organizer in DMK Youth wing.