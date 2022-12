அமைச்சராகும் உதயநிதி ஸ்டாலின்.. ஊராட்சி சபை முதல் திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை வரை- 3 ஆண்டு பயணம்!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் இளம் அமைச்சர்களில் ஒருவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ. இணைகிறார். உதயநிதி ஸ்டாலின் நாளை அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார்.

2019-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் அப்போது முன்னெடுத்த ஊராட்சி சபைக் கூட்டங்களைப் பல மாவட்டங்களில் திறம்பட நடத்தினார் உதயநிதி. தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி தி.மு.கழகம் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்காக அவர் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டார். மக்கள்மொழியில் அவர்களுடன் கலந்துரையாடும் வகையிலான இயல்பான பேச்சு, வாக்காளர்களிடம் மிகப்பெரிய அளவில் மனமாறுதலை ஏற்படுத்தியது என்றால், அது மிகையல்ல. அந்தத் தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர்கள் 39 தொகுதிகளில் வெல்ல இவரின் பிரசாரத்துக்குக் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்குண்டு.

பேனரில் மிஸ்ஸான அந்த வார்த்தை.. உதயநிதி டிக் அடிக்க போகும்

English summary

DMK MLA Udhayanidhi Stalin will become Tamil Nadu Minister tomorrow. Here is his political and social activites in the last Three years.