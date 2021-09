3வது அலை எப்போது உச்சம் அடையும்? வேக்சின் எப்படி வேலை செய்கிறது? டாக்டர் ராம் கோபாலகிருஷ்ணன் பேட்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அக்டோபரில் 3வது அலை உச்சமடையும் வாய்ப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசுக்கு தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை மையம் எச்சரித்துள்ளது. இது தொடர்பாக நோய் தொற்று நிபுணர் டாக்டர் ராம் கோபாலகிருஷ்ணன் பிரபல தமிழ் செய்தி சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில், கொரோனா எந்த தேதியில் உச்சமடையும் என்று சொல்ல முடியாது. ஒன்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட கொரோனா பற்றி, முன்கூட்டியே கணிப்பது மிகவும் கடினம்.

ஜனவரி பிப்ரவரியில் யார் எதிர்பார்த்தார்கள் இரண்டாவது அலை வரும் என்று? அதுவும் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் வரும் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். கொரோனா இந்த மாதம், இந்த வருடம், வரும் என சொல்ல முடியாது. ஆனால் மூன்றாவது அலை வரும் என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும். ஏனெனில் கொரோனா மரபணுக்கள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது.

போன வருசம் வந்தது வூகான் வைரஸ். இந்த முறை வந்தது டெல்டா வைரஸ். டெல்டா வைரஸ் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் கொரோனா மல்டிபில் ஆகும் போது கொஞ்சம் மாறும். மரபணு மாற்றம் அடையும்- அதன் காரணமாக ஏற்கனவே உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து விடும். கொரோனா மரபணு மாறுவதால் இப்போது மக்களிடம் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேலை செய்யுமா செய்யாதா அல்லது தடுப்பூசிகள் வேலை செய்யுமா செய்யாதா என்பதை சொல்ல முடியாது.

English summary

chennai Dr. Ram Gopalakrishnan explain about When will the Corona 3rd wave come? How to prevent 3rd wave of covid 19?. read the article.