சித்தார்த்தை ஒருமையில் பேசிய சிஆர்பிஎப் வீரர்.. அவர் தான்யா இவர்! அன்று அக்னிபாத்தை ஆதரித்தாரே

சென்னை: மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் இந்தியில் பேசி 20 நிமிடங்கள் தன்னுடைய பெற்றோரை காக்க வைத்து துன்புறுத்தியதாக நடிகர் சித்தார்த் குற்றம்சாட்டி இருந்த நிலையில் அவரை காட்டமாக விமர்சித்து வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கும் சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர் இதற்கு முன்பாக அக்னிபாத் விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் முடிவை ஆதரித்து வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிகர் சித்தார்த் தொடர்ந்து ட்விட்டரில் மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக வெளிப்படையாகவே கருத்துக்களை தெரிவித்து வரக்கூடியவர். இந்த நிலையில் நேற்று இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பதிவை அவர் வெளியிட அது அதிகளவில் பகிரப்பட்டது.

அந்த பதிவில், "மதுரை விமான நிலையத்தில் கூட்டமே இல்லாத நிலையில் எனது வயதான பெற்றோர்களை சிஆர்பிஎப் அதிகாரிகள் 20 நிமிடங்கள் நிற்க வைத்து துன்புறுத்தினார்கள். பெற்றோர் கையில் இருந்து நாணயங்களை எடுக்க சொன்னார்கள்." என்று பதிவிட்டார்.

CRPF soldier, who is posting a video criticizing actor Siddharth for harassing his parents by speaking in Hindi instead of speaking English for 20 minutes at the Madurai airport, had previously released a video supporting the central government's decision in the Agnipath scheme