தகுதி இருந்தும் பெண் என்பதால் சமீஹா பர்வீன் சர்வதேச போட்டியில் புறக்கணிப்பு.. ஹைகோர்ட் வேதனை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தகுதி பெற்றும் பெண் என்பதால் சர்வதேச போட்டியில் பங்கேற்க விடாமல் விளையாட்டு வீரர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதை ஏற்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.

போலந்து நாட்டில் வரும் ஆகஸ்ட் 23 ம் தேதி முதல் 28 ம் தேதி வரை செவித்திறன் குறைப்பாடுயோருக்கான சர்வதேச தடகளப் போட்டிகள் நடக்க உள்ளது. இதில் கலந்து கொள்ள இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளை இந்திய விளையாட் மேம்பாட்டு ஆணையம் தேர்வு தேர்வு செய்து அனுப்ப தகுதி தேர்வு வைத்தது. இந்த தேர்வில் பல்வேறு முறைகேடு நடந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சமீஹா பர்வீன். செவித்திறன் குறைப்பாடு உடைய இவர் தடகளட்டிகளில் பங்கேற்று தங்கப்பதக்கம் உள்ளிட்ட பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார். இந்த தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற சமீஹா பர்வீனை, இந்திய விளையாட்டு மேம்பாட்டு கழகம் புறக்கணித்துவிட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

The madras High Court has worries that it is unacceptable for a woman athlete to be ignored an international tournaments