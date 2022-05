யார் கூட செல்பி.. மனைவி கழுத்தில் கத்தியால் குத்திய போதை கணவர்...மயங்கி விழுந்த மகள்

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கல்யாண வீட்டில் உறவினருடன் செல்பி எடுத்த மனைவியின் கழுத்தில் கத்தியால் குத்திய கணவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கோவையில் இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

கத்தியால் குத்தி மனைவியை காயப்படுத்திய நபரின் பெயர் எட்வர்ட் ஜான் என்பதாகும். இவர் கோவை இடையர்பாளையம் டி.வி.எஸ் நகரில் வசித்து வருகிறார். இவரது மனைவி கிரேஸ் பியூலா. தம்பதிக்கு திருமணமாகி ஒரு மகள் உள்ளார்.

எட்வர்ட் ஜான் வேலைக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்துள்ளார். எப்போதும் போதையிலேயே இருப்பாராம் எட்வர்ட் ஜான். கடந்த 6ஆம் தேதி கிரேஸ் பியூலாவின் சகோதரியின் திருமணம் கோவை சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் நடைபெற்றது.

English summary

Police have arrested the husband who stabbed his wife in the neck who took Selfi with a relative at the wedding home near coimbatore.