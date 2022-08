ஊதியத்திற்காக வேலை செய்யாதீர்.. கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்தால் அவப்பெயர்..அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அட்வைஸ்

Cuddalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கடலூர்: கல்வி அதிகாரிகள் ஊதியத்திற்காக வேலை செய்யாமல் மாற்றத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களை சார்நத பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மண்டல அளவிலான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், தொழிலாளர் நலன் துறை அமைச்சர் கணேசன் உட்பட கடலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அய்யப்பன், நெய்வேலி எம்எல்ஏ சபா.ராஜேந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

In Neyveli, Cuddalore District, a zonal level study meeting was held on the activities of schools in Cuddalore, Villupuram and Kallakurichi districts. Minister Anbil Mahesh has advised that education officials should not work for salary and work towards creating change.