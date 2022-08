ரத்தம்..கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மார்பில் காயம்! ஓனர் பசங்கள விசாரிச்சீங்களா? கனல் கக்கிய திருமாவளவன்!

Cuddalore

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சியில் மர்மமான உயிரிழந்த மாணவியின் விலா எலும்புகள் உடைந்தும், மார்பகத்தில் பல்லால் கடிபட்ட காயங்கள் இருப்பதையும் ஏன் போஸ்ட் மாட ரிப்போர்ட்டில் குறிப்பிடப்படவில்லை எனவும், இதை குறிப்பிடாத மருத்துவர்கள் மீது ஏன் விசாரணை நடைபெறவில்லை என விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் அடுக்கடுக்கான கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே உள்ள தனியார் பள்ளி மாணவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் நீதி கேட்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் பள்ளி விடுவதும் அடித்து சசூரையாடப்பட்டது.

மேலும், பள்ளி வகுப்பறையில் இருந்த பாட புத்தகங்கள் மற்றும் அலுவலகத்தில் இருந்த சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்ட கோப்புகள், பள்ளி வாகனங்கள், தளவாடப் பொருள்கள் என அனைத்தும் தீ வைத்துக் கொளுத்தப்பட்டது .

English summary

VCK president Thol Thirumavalavan asked why the postmortem report did not mention the teeth bite wounds on the breast of the student in Kallakurichi ; கள்ளக்குறிச்சியில் மாணவியின் மார்பகத்தில் பல்லால் கடிபட்ட காயங்கள் இருப்பதை ஏன் போஸ்ட் மாட ரிப்போர்ட்டில் குறிப்பிடப்படவில்லை என விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கேள்வி