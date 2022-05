முப்படைகளுடம் இணைந்து தேசத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம்: புதிய ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே சூளுரை

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நாட்டின் முப்படைகளும் இணைந்து தேசத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வோம் என்று புதிய ராணுவ தளபதியாக பொறுப்பேற்றுள்ள மனோஜ் பாண்டே உறுதி அளித்துள்ளார்.

நாட்டின் 28-வது ராணுவ தளபதியான முகுந்த் நரவனே பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். இதனையடுத்து புதிய ராணுவ தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே பொறுப்பேற்றார்.

#WATCH | I've known the other two Service chiefs well. It's a good beginning of synergy, cooperation& jointmanship among the three Services. I assure you that all three of us will work together&take things forward for national security & defence: Army Chief General Manoj Pande pic.twitter.com/IZ23dBVudN