பாஜகவுக்கு பேரழிவு.. டெல்லி, இமாச்சல் தேர்தல் தோல்வியால் சு.சாமி கடும் கோபம்..மோடி மீது ‛அட்டாக்’

டெல்லி: டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தல் மற்றும் இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக கட்சி தோல்வியடைந்துள்ள நிலையில் பாஜகவுக்கு மிகப்பெரிய அழிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சாமி ஆக்ரோஷமாக கூறியுள்ளதோடு, பிரதமர் மோடி, தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா, மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் ஆகியோரை சரமாரியாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநிலத்துக்கு நடந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் நேற்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் குஜராத்தில் சரித்திர வெற்றி பெற்று மீண்டும் பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது. மாறாக இமாச்சல பிரதேசத்தில் பாஜக தோல்வியடைந்து காங்கிரஸிடம் ஆட்சியை பறிகொடுத்துள்ளது.

முன்னதாக நேற்று முன்தினம் வெளியான டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலில் ஆம்ஆத்மியிடம், பாஜக வீழ்ந்துள்ளது கடந்த 2 நாட்களில் அதாவது நேற்று முன்தினம், நேற்று வெளியான இந்த 3 தேர்தல் முடிவுகளில் ஒன்றில் மட்டுமே பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது. மாறாக 2 இடங்களில் அதிகாரத்தை பாஜக இழந்துள்ளது.

மிகப் பெரிய வெற்றி! தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நன்றி சொன்ன பிரதமர் நரேந்திர மோடி! இமாச்சலும் ஓகே தானாம்!

Senior leader Subramania Samy has aggressively said that the BJP party has suffered a huge loss in the Delhi Corporation Election and the Himachal Pradesh State Assembly Election and has criticized Prime Minister Modi, National President JP Nadda and Union Minister Anurag Tagore.