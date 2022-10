மாடு முட்டி உடையும் ரயில்..மனுசன் ஆட்டுனா விழும் பாலம்! இதுதான் குஜராத் மாடலா? விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

Delhi

டெல்லி : குஜராத்தில் மோர்பி கேபிள் பாலம் விபத்துக்குள்ளானதில் ஏராளமானோர் பலியான நிலையில் பாலத்தை புணரமைத்து நான்கு நாட்கள் கூட ஆகாத நிலையில் மனிதன் ஆட்டினால் விழும் பாலமும், மாடு முட்டி உடையும் ரயிலும் தான் குஜராத் மாடலா என சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

குஜராத் மாநிலத்தில் மோர்பி நகரில் பாயும் மச்சூ நதியின் குறுக்கே சுமார் 233 மீட்டர் நீளமும் நான்கரை அடி அகலமும் கொண்ட கேபிள் நடைபாலம் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது.

சுமார் 140 ஆண்டுகளுக்கு முன் மரம் கேபிள்கள் மூலம் கட்டப்பட்ட பழைமை வாய்ந்த இந்தப் பாலமானது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் புனரமைக்கப்பட்டது.

