6 பேர் விடுதலைக்கு அஸ்திவாரம் போட்ட பேரறிவாளன் வழக்கு வாதங்கள்.. ‘அதே அதிகாரம்’- ஆர்டிகிள் 142 பவர்!

டெல்லி : பேரறிவாளன் வழக்கின் தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே, அதே அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் அனைவரையும் விடுதலை செய்துள்ளது உச்ச நீதிமன்றம்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள நளினி, முருகன், சாந்தன், ரவிச்சந்திரன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் ஆகியோரை விடுதலை செய்து உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், மீதமுள்ள 6 பேரையும் விடுதலை செய்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.ஆர்.கவாய், நாகரத்னா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு அதிரடி தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

Based on the decision in the Perarivalan case, Supreme Court, using the same authority, acquitted all those serving prison terms in the Rajiv Gandhi assassination case. Nalini, Murugan, Chandhan, Ravichandran, Robert Payas and Jayakumar who are in jail have been released under Article 142 by the Supreme Court.