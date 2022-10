1 ஜிபி டேட்டா ரூ300 என்ற நிலை போயே போச்சு- 1 ஜிபி ரூ10தான்..பிரதமர் மோடி பெருமிதம்!

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: 1 ஜிபி டேட்டா ரூ300 என்ற நிலையில் இருந்து 1ஜிபி டேட்டா ரூ10 என்ற நிலைக்கு இந்தியா மாறி உள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் உள்ள பிரகதி மைதானத்தில் 5ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்தார். ஆறாவது இந்தியா மொபைல் காங்கிரசையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஐஎம்சி கண்காட்சியையும் அவர் பார்வையிட்டார்.

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர், இன்று நடைபெறும் மாநாடு உலகளாவியதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதன் விளைவுகள் மற்றும் திசைகள் உள்ளுரில் உள்ளன என்றார். 21ம் நூற்றாண்டில் வேகமாக வளரும் இந்தியாவுக்கு இன்று சிறப்பான நாள் என்றார். "இன்று, 130 கோடி இந்தியர்கள் நாட்டிலிருந்தும் நாட்டின் தொலைத்தொடர்புத் துறையிலிருந்தும் 5ஜி வடிவில் அற்புதமான பரிசைப் பெறுகிறார்கள். 5ஜி என்பது நாட்டில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் கதவுகளைத் தட்டுகிறது. "5ஜி என்பது எல்லையற்ற வாய்ப்புகளின் தொடக்கமாகும். இதற்காக ஒவ்வொரு இந்தியரையும் வாழ்த்துகிறேன்" என்று அவர் மேலும் கூறினார். இந்த 5ஜி அறிமுகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அணிவகுப்பில், கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சம பங்காளிகள் என்று அவர் திருப்தியுடன் குறிப்பிட்டார்.

5ஜி அறிமுகம் பற்றிய மேலும் ஒரு செய்தியை வலியுறுத்திய பிரதமர், "புதிய இந்தியா வெறும் தொழில்நுட்பத்தின் நுகர்வோராக இருக்காது, ஆனால் அந்தத் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதிலும் செயல்படுத்துவதிலும் இந்தியா தீவிரப் பங்கு வகிக்கும். எதிர்கால வயர்லெஸ் தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைப்பதிலும், அது தொடர்பான உற்பத்தியிலும் இந்தியா பெரும் பங்கு வகிக்கும் என்றார். 2ஜி, 3ஜி மற்றும் 4ஜி தொழில்நுட்பங்களுக்காக இந்தியா மற்ற நாடுகளைச் சார்ந்து இருந்ததை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால் 5ஜி மூலம் இந்தியா புதிய சரித்திரம் படைத்துள்ளது. "5ஜி மூலம், இந்தியா முதல் முறையாக தொலைதொடர்பு தொழில்நுட்பத்தில் உலகளாவிய தரத்தைப் பெற்றுள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

English summary

Prime Minsiter Narendra Modi said that the cost of data is among the lowest in the world. It has come down from 300 rupees per GB to about 10 rupees per GB.