ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமருக்கு பத்தமடை புகழ் கோரைப் பாயை பரிசாக வழங்கிய மோடி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பத்தமடை பட்டுப் பாயை ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமருக்கு, பிரதமர் மோடி பரிசளித்துள்ளார். இந்தியாவின் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில் பல்வேறு கைவினைப் பொருட்களை அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா நாட்டு தலைவர்களுக்கும் பரிசளித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி.

குவாட் அமைப்பில் அமெரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்றன. ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே மூலம் 2007ம் ஆண்டு இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. பின்னர் வீழ்ச்சி அடைந்த இந்த அமைப்பு 2017ம் ஆண்டு மீண்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் ஆதிக்கதை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இந்த அமைப்பு மீண்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுவதும் உண்டு. குவாட் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு ஜப்பானில் நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஆகியோர் ஜப்பான் சென்றுள்ளனர்.

ஒரே வாரத்தில் ’டைவ்’ அடித்த 3 முக்கிய தலைவர்கள்.. இப்படி இருந்தா காங்கிரஸை எப்படி பலப்படுத்துறது?

இந்த நிகழ்வின்போது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். அதுபோல, ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர், ஆஸ்திரேலியா பிரதமர், அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு ஆகியோருக்கு பிரதமர் மோடி பரிசளித்தார்.

English summary

PM Modi also gave Pattamadai silk mats to the former Japanese Prime Ministers Abe and Mori.Pattamadai, a small village in the Thirunelveli district of Tamil Nadu, is the traditional home to a unique tradition of superfine silk mat weaving from ‘korai’ grass grown on the banks of river Tamiraparani.