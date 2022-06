இது முட்டாள்தனம்.. ப சிதம்பரம் சர்டிபிகேட்டை வாங்குங்க.. விளாசிய சுப்பிரமணிய சாமி.. என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் எப்ஐஆர் கேட்ட காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரத்தை பாஜகவின் சுப்பிரமணியசாமி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார். ‛‛இது ஒரு புகார் வழக்கு. இதில் எப்ஐஆர் கேட்பது முட்டாள்தனம்'' என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு பத்திரிகை பங்குகள் பரிமாற்றத்தில் சட்டத்துக்கு விரோதமாக பணப்பரிமாற்றம் நடந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இதுதொடர்பாக சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக விசாரணைக்கு ஆஜராக இருவருக்கும் அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

English summary

Amid of National Herald case Rahul investigation BJP senior leader Subramanian Swamy, slams Congress P Chidambaram. He says, ‛‛How stupid of P chidambaram to ask for FIR. This is a Complaint case. His law degree should be quashed’’.