டெல்லி: மகன் பைலட்டாக பணியாற்றும் விமானத்தில் அவரது பெற்றோர் பயணம் செய்த வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

விமானத்தில் இருப்பது யாரென்றே தெரியாமல் பயணம் செய்த தம்பதி.. நடுவானில் நடந்த சர்பிரைஸ் சம்பவம்

குழந்தை முதலே சீராட்டி வளர்க்கும் தாய், தந்தைக்கு தனது மகனோ அல்லது மகளோ நல்லதொரு நிலையை அடைந்து அவர்களுக்கு பெருமையை தேடித் தந்தால் அதை விட மகிழ்ச்சி அந்த பெற்றோருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை.

இதற்காக டாக்டராகவோ, கலெக்டராகவோ , விஞ்ஞானியாகவோ மாறித்தான் தங்கள் பெற்றோரை பெருமையடையச் செய்ய வேண்டும் என்றில்லை. நல்ல மனிதம் இருந்தாலே போதும்.

English summary

Parents fly in an aircraft where their son is working as a pilot. They were shocked on warm welcome by their son, Pilot.