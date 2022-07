நுபுர் சர்மாவை ஏன் கைது செய்யலை? சிவப்பு கம்பள மரியாதை கொடுத்ததா போலீஸ்?உச்சநீதிமன்றம் விளாசல்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: நபிகள் நாயகத்தை அவதூறாக பேசிய விவகாரத்தில் பாஜக மாஜி நிர்வாகி நுபுர் சர்மாவுக்கு பேச்சுரிமை இருக்கிறது என்கிற அவரது வாதத்தை கடுமையாக நிராகரித்தது உச்சநீதிமன்றம். அத்துடன் ஜனநாயகத்தில் புல் வளரவும் உரிமை இருக்கிறது; அதே புல்லை கழுதை மேயக் கூடவும்தான் உரிமை இருக்கிறது; நுபுர் சர்மாவை ஏன் இதுவரை கைது செய்யவில்லை என கொந்தளிப்பை காட்டினர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள்.

நபிகள் நாயகத்தை டிவி விவாதம் ஒன்றில் அவதூறாக விமர்சித்திருந்தார் நுபுர் சர்மா. அவரது இந்த பேச்சால் நாடு முழுவதும் போராட்டங்களும் வன்முறைகளும் வெடித்தன. பல்வேறு நாடுகளும் மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தன. ஆனால் நுபுர் சர்மா மீது வழக்கு மட்டும் போடப்பட்டது. அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

நபிகள் விவகாரம்-பாஜக மாஜி நிர்வாகி நுபுர் சர்மாவால் நாடு எரிகிறது- மன்னிப்பு கேளுங்க- உச்சநீதிமன்றம்

English summary

The Supreme court said Nupur Sharma is single-handedly responsible for what is happening in the country on prohpet Row.