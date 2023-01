என் அண்ணன்.. பாஜக அரசுக்கு அஞ்சாத மாவீரன்! ராகுலை அம்பானி, அதானியால் வாங்க முடியாது - பிரியங்கா

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பெரு முதலாளிகளான அம்பானியும் அதானியும் அரசு நிறுவனங்கள், அரசியல் தலைவர்கள், ஊடகங்களை வாங்கிவிட்டதாகவும், ஆனால், ராகுல் காந்தியை அவர்களால் ஒருபோதும் வாங்க முடியாது எனவும் அவரது சகோதரி பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்து உள்ளார்.

வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் தொடங்கும் நிலையில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி, தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், அரியானாவில் அவர் நடைபயணம் மேற்கொண்டார்.

இன்றோடு 47 மாவட்டங்கள் 10 மாநிலங்களில் நடைபயணத்தை நிறைவு செய்து இருக்கும் ராகுல் காந்தி, தலைநகர் டெல்லியில் கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் யாத்திரை மேற்கொண்டு வந்தார். 109 வது நாளான இன்று உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பாக்பாத்தில் யாத்திரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

Rahul gandhi sister Priyanka Gandhi has said that mega capitalists Ambani and Adani have bought government institutions, political leaders and media, but they will never be able to buy Rahul Gandhi.