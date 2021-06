நான் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்கிறேன்.. "பல்டி" அடித்த பாபா ராம்தேவ்!

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் மருத்துவர்களுக்கும் யோகா குரு பாபா ராம்தேவ்விற்கும் இடையே மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில், தான் விரைவில் கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்ளவிருப்பதாக ராம்தேவ் அறிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரசின் தாக்கம் கடந்த 2,3 மாதங்களாக எந்தளவுக்கு மோசமாகச் சென்றது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளாலேயே நிரம்பின.

இந்தக் காலகட்டத்தில் நாட்டிலுள்ள மருத்துவர்களின் சேவை அளப்பரியது. ஒவ்வொரு உயிரையும் காப்பாற்ற, அவர்கள் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையுமே செய்தார்கள்.

English summary

Ramdev said he'll take the Corona vaccine soon. He also adds his fight is not against doctors, but against the drug mafia.