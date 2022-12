அடே! ஓடுனா மட்டும் விட்ருவோமா.. 3 கி.மீ. விரட்டியடித்த காண்டாமிருகம்.. மிரண்டுபோன சுற்றுலாப்பயணிகள்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: அசாம் காசிரங்கா தேசிய பூங்காவில் ஜீப்பில் சஃபாரி சென்ற சுற்றுலாப்பயணிகளை காண்டா மிருகம் விரட்டியடித்த வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. 3 கி.மீட்டர் தொலைவிற்கு பின் தொடர்ந்து விரட்டியதால் சுற்றுலாப்பயணிகள் அச்சம் அடைந்து..வாகனத்தை வேகமாக ஓட்டுமாறு சத்தம் போட்டுக்கொண்டு திகில் பயணத்தை தொடர்ந்து இருக்கின்றனர்.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்று அசாம். இந்த மாநிலத்தில் பிரம்மபுத்திரா நதியை ஒட்டிய பகுதியில் காசிரங்கா தேசிய வனவிலங்கு பூங்கா உள்ளது.

சுமார் ஆயிரம் கி.மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த தேசிய பூங்காவில் புலி, யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் உள்ளன.

அதிகரிக்கும் ஆன்லைன் மோசடிகள்.. தப்பித்தவறி கூட இதை செஞ்சிடாதீங்க.. ஆதார் ஆணையம் மக்களுக்கு வார்னிங்

English summary

A rhino has chased away tourists who went to see the wildlife in the Kaziranga National Park in the state of Assam. The video footage of the rhino chasing the people in the jeep for a distance of 3 kilometers is spreading rapidly on the Internet.