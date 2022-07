சோனியாவிடம் விசாரணை.. தமிழகத்தை போல் டெல்லியில் பறந்த கருப்பு பலூன்கள்.. காங்கிரஸ் நூதன எதிர்ப்பு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் சோனியா காந்தியிடம் அமலாக்கப்பிரிவு விசாரணை நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லியில் இன்றும் காங்கிரஸ் சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நூதனமான முறையில் இன்று கருப்பு பலூன் பறக்கவிடப்பட்டு காங்கிரஸ் கட்சியினர் எதிர்ப்பை காட்டினர்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் விசாரணைக்கு ஆஜராகக்கோரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோருக்கு அமலாக்கபிரிவு சம்மன் அனுப்பியது.

இந்த வழக்கில் அமலாக்கப்பிரிவு மூலம் மத்திய பாஜக அரசு சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோரை பழிவாங்குகிறது என காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: அமலாக்கப் பிரிவு முன்பாக 2-வது முறையாக இன்று சோனியா காந்தி ஆஜர்!

English summary

The Congress is still protesting in Delhi against the Enforcement Directorate inquiry against Sonia Gandhi in the National Herald case. Black balloons were flown today in a unique way and the Congress party protested.