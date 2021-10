ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக தலைவர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற மீட்டிங்! விவாதித்த முக்கியமான விஷயம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக தலைவர்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு, புதிய தேசிய கல்விக்கொள்கை குறித்து இரண்டு கூட்டம் நடத்தி விவாதித்ததாகவும், இந்த கூட்டம் புதன்கிழமை (நேற்று) முடிந்தது என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அகில் பாரதிய மாணவர் பரிஷத் (ஏபிவிபி) இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தது. ஆர்எஸ்எஸ் அதன் பொதுப் பொதுச் செயலாளர்கள் கிருஷ்ண கோபால் மற்றும் அருண்குமார், அதன் விளம்பரப் பிரிவின் தலைவர் சுனில் அம்பேகர் மற்றும் பலர் பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்றனர்.

அவர்களைத் தவிர, வித்யா பாரதி, பாரத சிக்ஷா சம்ஸ்கிருதி உதான் நியாஸ், பாரத சிக்ஷா மண்டல் மற்றும் ஏபிவிபி உள்ளிட்ட

அம்மா உணவகத்திற்கு மூடுவிழா?...நிர்வாகிகளுக்கு பறந்த வாய்மொழி உத்தரவு.. குறைக்கப்படும் ஊழியர்கள்?

English summary

The RSS, BJP leaders and a group of Union ministers discussed the new national education policy in meetings. It has been reported that the meeting ended on Wednesday