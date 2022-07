“சீனாவின் நடவடிக்கைகளை கவனித்து வருகிறோம்” - டோக்லாம் கட்டமைப்புகள் குறித்து இந்தியா விளக்கம்

Delhi

oi-Karthi Ramu

டெல்லி: இந்தியா சீனா இடையே சமீப நாட்களாக மோதல் போக்கு நீடித்து வரும் நிலையில் தற்போது பூடான் எல்லை பகுதியான டோக்லாம்-இல் சீனா புதிய கிராமங்களை உருவாக்கியுள்ளதாக சமீபத்திய செயற்கைக்கோள் படங்கள் காட்டியிருந்தன. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் இந்த பகுதியில் சீனா உருவாக்கி வரும் புதிய கட்டமைப்புகளை இந்திய உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

கடந்த 2017ல் இந்த டோக்லாம் பகுதியில் சாலை அமைப்பது தொடர்பாக ஏற்பட்ட பிரச்னை சுமார் 70 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்தது. இந்நிலையில் தற்போது வெளிவந்துள்ள செயற்கைக்கோள் படங்கள் புதிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த படங்களை மேக்ஸர் எனும் விண்வெளி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் நேற்று வெளியிட்டிருந்தது.

English summary

Recent satellite images have shown that China has built new villages in Doklam, which is now the Bhutanese border area, amid the ongoing standoff between India and China. This caused great controversy. In this case, the central government has said that India is closely monitoring the new structures being developed by China in this area.