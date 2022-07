தமிழகம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டால்.. அங்கேயும் திமுக ஆட்சிதான்.. ஐ.பெரியசாமி அதிரடி!

Dindigul

oi-Yogeshwaran Moorthi

திண்டுக்கல்: தமிழகத்தை இரண்டாகப் பிரித்தாலும், இரண்டிலும் திமுகதான் ஆட்சி செய்யும் என்று கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்று பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன் பேசிய கருத்து அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தமிழ்நாட்டை மூன்றாக பிரிக்க வேண்டும் என்று பேசி வரும் நிலையில், நயினார் நாகேந்திரனின் கருத்து ராமதாஸ் கருத்துக்கு வலுசேர்த்துள்ளது. இதுகுறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

BJP MLA Nainar Nagendran comment that Tamil Nadu should be divided into two has created a sensation in the political circles. Various political party leaders are also commenting on this matter. Minister I.Periyasamy Comments, If Tamilnadu is Divided into two states Means, DMK Will Rule the Both.