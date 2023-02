50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பூமிக்கு அருகே பச்சை வால் நட்சத்திரம்.. கற்காலத்திற்கு பிறகு முதல் முறை!

50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பூமிக்கு அருகே வந்துள்ள பச்சை வால் நட்சத்திரம். 4 மாதங்கள் வரை வானில் தென்படும்

திண்டுக்கல்: 50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பூமிக்கு அருகில் வந்த வால் நட்சத்திரத்தை கொடைக்கானலில் இன்று முதல் 4 மாதங்களுக்கு வெறும் கண்களால் பார்ககலாம் என கொடைக்கானல் சூரிய ஆராய்ச்சி கூடம் தெரிவித்துள்ளது. எனினும் பனிமூட்டத்தால் கொடைக்கானலில் வால் நட்சத்திரத்தை காண முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

வான்வெளியில் நிகழும் சிறு மாற்றங்களை கண்டறியும் ஜூவிகி தொலைநோக்கி மூலம் பச்சை வால் நட்சத்திரம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மிக நீண்ட நீள்வட்டப் பாதையில் வரும் இந்த வால் நட்சத்திரம் ஜூன் 12 இல் சூரியனை சுற்றும். இன்றைய தினம் பூமிக்கு மிக அருகில் வந்துள்ளது.

இதை தொலைநோக்கி இல்லாமலேயே காண முடியும். இந்த பச்சை வால் நட்சத்திரத்தை இந்திய வான் இயற்பியல் மைய விஞ்ஞானிகள் நிற நிரல் மானி (spectroscope) கொண்டு ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.

50 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின் நடக்கும் அதிசயம்.. பூமியை நெருங்கும் பச்சை வால் நட்சத்திரம்!

