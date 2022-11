எங்கடா இங்க இருந்த ப்ளைட்டை காணோம்! விமானத்திற்கு ஆசையாக டிக்கெட் புக் செய்து.. ஏமாந்த பயணிகள்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவின் ஹைதராபாத்திலிருந்து டெல்லி செல்ல பயணிகள் சிலர் 'Go First' எனும் விமானத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்த நிலையில் விமான நிலையம் வந்தபோது அப்படி ஒரு விமானமே கிடையாது என ஊழியர்கள் கூறியதை கேட்டு பயணிகள் ஷாக் ஆகியுள்ளனர்.

இந்த பயணிகளை சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் விமான நிலையத்திற்குள் அனுமதிக்கவில்லை.

இதனையடுத்து விமான நிலையத்திலேயே கடும் வாக்குவாதம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. இல்லாத விமானத்திற்கு டிக்கெட் எப்படி புக் ஆனது என்று பலரும் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

அரை நிர்வாணமாக்கி.. பெல்ட்டால் அடித்த கொடூரம்! சத்தீஸ்கரில் பீஃப் விற்றதாக 2 பேர் மீது தாக்குதல்

English summary

Some of the passengers who had booked tickets for 'Go First' flight from Hyderabad, Telangana to Delhi were shocked to hear that the staff told them that there was no such flight when they arrived at the airport.