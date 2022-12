குஜராத்தில் “திக்திக்”.. பாஜகவினர் கொல்ல வந்தாங்க! 15 கிமீ ஓடி காட்டில் உள்ளேன் -காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத்தில் பாஜக வேட்பாளருடன் சேர்ந்துகொண்ட அக்கட்சியினர் தன்னை கொலை செய்யும் நோக்கத்துடன் நள்ளிரவில் விரட்டி வந்ததாகவும், உயிரை காப்பாற்ற 15 கிலோ மீட்டர் ஓடியதாகவும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ பரபரப்பு புகாரை தெரிவித்து உள்ளார்.

குஜராத் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.எல்.ஏவாக இருந்து வருபவர் கண்டி கராதி. பழங்குடியின சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவர் வடக்கு குஜராத்தின் பானஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள டண்டா தனித் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

இவரை எதிர்த்து பாஜக வேட்பாளர் லது பார்கி தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். இந்த நிலையில் பாஜக வேட்பாளரால் தான் தாக்கப்பட்டதாக கண்டி கராதி தெரிவித்து உள்ளார்.

