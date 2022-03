மணிப்பூரில் பாஜக வென்றது இப்படித்தான்.. தனிப்பெரும்பான்மையை பிடிக்க உதவிய காங்கிரஸ்!

India

இம்பால்: நடந்து முடிந்துள்ள மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாடுகள் தான் இந்த வெற்றியை பாஜகவுக்கு பெற்றுத்தந்திருப்பதாக விமர்சகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தலில் மொத்தம் 60 தொகுதிகளுக்கும் இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. பாஜக மணிப்பூரில் பதவி ஏற்றதும் நடக்கும் இந்த தேர்தல் வடகிழக்கு மாநிலத்தில் கவனத்தைப் பெற்றது.

பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் நடந்தது. இந்த ஐந்து மாநிலங்களுக்கும் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

The BJP has won a landslide victory in the ongoing Manipur assembly elections. Critics say the BJP's victory is due to the activities of the Congress party