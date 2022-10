இந்துத்துவ “அஜெண்டா”.. குஜராத்தில் பொது சிவில் சட்டம்! இந்துவுக்கு மட்டும் வரிச்சலுகை? ஒவைசி கேள்வி

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வர மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் இது இந்துத்துவத்தின் திட்டம் என்று ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சித் தலைவர் அசதுத்தீன் ஒவைசி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு அத்வானி தலைமையில் பாஜக லோக்சபா தேர்தலை பாஜக எதிர்கொண்டபோது நாடு முழுவதும் அனைவருக்கும் சமமான பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என தேர்தலில் வாக்குறுதி அளித்தார்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு மோடி தலைமையில் பாஜக லோக்சபா தேர்தலை சந்தித்தபோது பொதுசிவில் சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்து இருந்தது.

English summary

AIMIM party leader Asaduddin Owaisi has said that it is a project of Hindutva while the state cabinet meeting has decided to introduce a uniform civil law in the state of Gujarat.