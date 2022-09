பீரங்கி குண்டு வடிவில்.. 2 டைனோசர் முட்டைகள் சீனாவில் கண்டுபிடிப்பு.. ஆய்வாளர்கள் தகவல்!

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்ததாக கருதப்படும் டைனோசர்களின், பீரங்கி குண்டு வடிவிலான 2 பெரிய முட்டைகள் சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பூமியில் வாழ்ந்து வந்த உயிரினங்களில் ஒன்று டைனோசர். ஆனால் இந்த உயிரினம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மிகப்பெரிய உயிரினமான டைனோசர் விண்வெளியில் இருந்து பூமியில் விழுந்த பெரிய விண்கல் காரணமாக இந்த இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர்.

பரிணாம வளர்ச்சிக்கே சவால் விடும் வகையில்.. மத்திய பிரதேசத்தில் அரிய வகை டைனோசர் முட்டை கண்டெடுப்பு!

English summary

Two giant cannon-shaped eggs of dinosaurs believed to have lived millions of years ago have been discovered in China, researchers said.