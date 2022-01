இந்த வருஷம் "புலி ஆண்டு.." நியூ இயரை கொண்டாட கோலாகலமாக ரெடியான சீனா!

International

பீஜிங்: சீனாவில் வசந்தகால புத்தாண்டை வரவேற்க தயாராகி வருகிறார்கள் சீன மக்கள்.

சீன நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாரம்பரிய வசந்தகால புத்தாண்டை வரவேற்க கொண்டாட்டங்கள் நடக்கும். அதற்காக‌ பிரமாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.

பூமியைச் சுற்றும் நிலவின் கோளப்பாதையின் படி சீனாவில் புத்தாண்டு தீர்மானிக்கப்பட்டு, அதன்படி கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

The Chinese people are getting ready to welcome the Spring New Year in China. Celebrations will take place to welcome the New Year.