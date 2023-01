பிரதமர் மோடியின் பேச்சை பாகிஸ்தானில் விழுந்து விழுந்து பரப்பும் இம்ரான் கான் கட்சியினர்..ஏன் இப்படி?

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: இந்தியாவை எப்போதும் எதிரி நாடாக பாவித்து இந்திய தலைவர்களை சரமாரியாக விமர்சிப்பதை பாகிஸ்தான் அரசியல் தலைவர்கள் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். ஆனால் தற்போது பிரதமர் மோடி பாகிஸ்தானை கடுமையாக விமர்சித்து பேசும் ஒரு வீடியோவை இம்ரான் கான் கட்சியினர் சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்ட் செய்து வருவது பாகிஸ்தானியர்கள் பலரையும் புருவத்தை உயர்த்த வைப்பதாய் அமைந்துள்ளது. இம்ரான் கான் கட்சியினர் ஏன் இப்படி செய்து வருகின்றனர் என்ற விவரத்தை இதில் காணலாம்.

பிரதமர் மோடி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது பேசியதை பாகிஸ்தானில் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் கட்சியினர் அங்குள்ள சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்பி வருகின்றனர்.

இந்தியாவை எப்போதும் எதிரி நாடாகவும் இங்குள்ள தலைவர்களையும் கடுமையாக விமர்சிப்பதை பாகிஸ்தான் நாட்டு அரசியல் தலைவர்கள் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். இந்த சூழலில் மோடியின் பேச்சை பாகிஸ்தானில் ஏன் பரப்புகிறார்கள் என்பது பலருக்கும் ஒரு கேள்வியாக எழுந்து பலரும் யோசிக்கத் தொடங்கிய நிலையில் பாகிஸ்தானில் தற்போதைய பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் அரசை விமர்சிக்கவே முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் கட்சியினர் இப்படி டிரெண்ட் செய்யத் தொடங்கியிருக்கின்றனர்.

English summary

Pakistani political leaders have always treated India as an enemy country and criticized Indian leaders barrages. But now a video of Prime Minister Modi criticizing Pakistan is trending on social media by Imran Khan's party which is making many Pakistanis raise their eyebrows. You can see the details of why Imran Khan's party is doing this.