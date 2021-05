சுடச்சுட.. எரிமலையில் உட்கார்ந்து.. ‘எரிமலைக் குழம்பு பீட்சா’.. கேட்கும்போதே மெர்சலா இருக்கே!

World

கவுதமாலா: வெடித்து சிதறும் எரிமலையில் பீட்சா கடை திறந்து செமையாக கல்லா கட்டி வருகிறார் கவுதமாலா நாட்டில் ஒருவர்.

புதுமை விரும்பிகளுக்கு இவ்வுலகில் பஞ்சமே இல்லை. அதுவும் தொழில் முனைவோர் பலர் தங்களுடைய தொழிலில் புதுமைகளைப் புகுத்தி அசத்தி வருகிறார்கள்.

அந்தவகையில் மத்திய அமெரிக்க நாடான கவுதமாலாவில் டேவிட் கார்சியா எனும் 34 வயது நபர் ஒருவர் வெடிக்கும் எரிமலையில் பீட்சா செய்து, அதனை விற்பனை செய்து வருகிறார். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் இந்த பீட்சா விற்பனையை அவர் தயாரித்து வருகிறார்.

English summary

The 34-year-old man, David Garcia, who is an accountant by profession has been cooking his special pizza in the active Pacaya volcano in Guatemala and serving it to awed tourists and locals.