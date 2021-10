எங்க மறுக்கா சொல்லு.. கலாய்த்த ரோகித் சர்மா, கிச்சு கிச்சு மூட்டிய ரிஷப் பந்த்! டாஸ் போடும்போது ஜாலி

International

oi-Veerakumar

சார்ஜா: ரோகித் சர்மா மற்றும் ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் இடையே டாஸ் போடும்போது நடந்த கலாட்டா ரசிகர்களால் ரசித்து பார்க்கப்பட்டது.

சார்ஜாவில் இன்று மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.

இதையொட்டி வழக்கம்போல முதலில் டாஸ் போடப்பட்டது. அப்போது ரிஷப் பந்த், டெயில் என்று சொன்னார். பூதான் விழுந்தது. இதையடுத்து, வர்ணனையாளரிடம், நாங்கள் முதலில் பவுலிங் செய்ய உள்ளோம் என்பதை ஆங்கிலத்தில் We're going to bowl first என்று கூறினார்.

பவுல் என்பது ஹிந்தியில் உள்ள போல்.. என்ற வார்த்தையின் உச்சரிப்பை போன்றுதான் இருக்கும். அதுவும் ரிஷப் பந்த் கூறியது கிட்டத்தட்ட அப்படியே இருந்தது. மேலும், யாரை பந்து வீச ரிஷப் அழைக்கிறார் என்பதும் ரோகித்துக்கு சற்று குழப்பமாக இருந்தது. எனவே, ரோகித் ஷர்மா, உடனே ரிஷப் பந்த்தை பார்த்து, Can you போல்.. என்று தன்னை பார்த்து கையை காட்டினார். அதாவது, என்னிடத்தில் சொல்ல முடியுமா என்றார். உடனே சுதாரித்துக் கொண்டு புரிந்து கொண்ட ரிஷப் பந்த், We're going to bowl first.. என்று ரோகித்திடமும் கூறிவிட்டு அவரது இடுப்பில் கை வைத்து கிச்சு கிச்சு மூட்டியபடி நடந்து சென்றார். உடனே ரோகித் சர்மா, "ஐ லைக் திஸ்" என்று சிரித்தபடி கூறினார்.

English summary

Mumbai indians vs Delhi capitals news: Rohit Sharma and Rishabh Pant involved in a teasing session while the toss. Rishabh Pant won the toss and said We're going to bowl first.