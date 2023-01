ஆவணப்படத்திற்கு எதிர்ப்பு! பிபிசி தலைமை அலுவலகம் முன் 'பாரத் மாதா கி ஜெய்' என இந்தியர்கள் முழக்கம்!

வெளிநாட்டு பிரச்னைகளில் பிபிசி ஏன் தலையிட வேண்டும் என்று போராட்டக்காரர்கள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.

லண்டன்: குஜராத் கலவரம் குறித்து பிபிசி சமீபத்தில் 'India: The Modi Question' எனும் ஆவணப்படத்தை வெளியிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து லண்டனில் உள்ள பிபிசி தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெளியில் இந்தியாவை சேர்ந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.

குஜராத் கலவரம் 2002ம் ஆண்டு நடந்தது. அப்போது அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக தற்போதைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவி வகித்திருந்தார். இந்நிலையில் பிபிசியின் ஆவணப்படத்தில் உண்மைக்கு மாறான தகவல்கள் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. மட்டுமல்லாது இந்த படத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிடக்கூடாது என்றும் பேஸ்புக், டிவிட்டர் மற்றும் யூடியூப் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.

அதேபோல இந்நிறுவனங்கள் தங்கள் தளத்திலிருந்து இப்படத்தை நீக்கின. ஆனால், இந்த படம் பிரிட்டிஷ் வெளியுறவுத்துறையின் ஆவணங்களின்படிதான் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் எனவே இதனை தடை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கூறியுள்ளன. மேலும், இவ்வாறு ஆவணப்படங்களை முடக்குவது என்பது கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்கும் செயல் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. மேலும், தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இப்படத்தை பொது வெளியில் திரையிட்டு வருகின்றன.

English summary

The BBC recently aired a documentary 'India: The Modi Question' on the Gujarat riots. In this case, migrant workers from India have protested outside the BBC headquarters in London.