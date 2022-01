உத்தர பிரதேச அரசியல் தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கும் ஓ.பி.சி ஜாதி பிரிவினர்.. ஐஸ் வைக்கும் கட்சிகள்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் எப்போதும்போல் ஜாதியை மையமாக வைத்தே வெற்றி தோல்வி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தேர்தலும் ஜாதி அரசியல் தான் வெற்றியை நிர்மாணிக்கப்போகிறது.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான வேலைகள் அந்தந்த மாநிலங்களில் சிறப்பாக நடந்து வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 சட்டசபைத் தொகுதிகள் இருக்கின்றன. இங்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. முதல்கட்டத்தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

Uttarpradesh elections political parties victory or defeat have always been determined by caste-centric. It is caste politics that is going to build victory in this assembly election too.