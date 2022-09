ரெய்டில் உள்நோக்கமா..? “சூரி என் தொகுதிக்காரர்.. நல்ல நண்பர்” - விளக்கம் கொடுத்த அமைச்சர் மூர்த்தி!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : நடிகர் சூரிக்கு சொந்தமான அம்மன் உணவகத்தில், வணிக வரித்துறை சோதனை நடைபெற்றது தொடர்பாக அமைச்சர் மூர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

நடிகர் சூரிக்கு சொந்தமாக மதுரையில் உள்ள உணவகங்களில் உணவுப் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து சமீபத்தில் வணிக வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.

இந்த ரெய்டு பற்றி பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வந்த நிலையில், வணிகவரித்துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சூரி எனது தொகுதிக்காரர். என்னுடைய நல்ல நண்பர். திட்டமிட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது போல தவறான செய்திகளைச் சிலர் பரப்பி வருகின்றனர் என அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Talking about the raid on actor Soori's Amman hotels, Minister Moorthy explained, “Actor Soori is my good friend. Some are spreading false news that the raid was planned. The raid was not carried out as personal vendetta against anyone.”