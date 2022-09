சிவசேனா சின்னம், கட்சி தொடர்பான வழக்கு: உத்தவ் தாக்கரே மனு தள்ளுபடி- உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

Mumbai

மும்பை: சிவசேனாவின் கட்சி மற்றும் சின்னம் யாருக்கு என்பது தொடர்பான வழக்கில் உத்தவ் தாக்கரே தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் ஏக்னாத் ஷிண்டே அணியினர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து சிவசேனா போட்டியிட்டது.

பாஜக 106 இடங்களிலும் சிவசேனா 55 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றது. இதில் முதல்வர் பதவி யாருக்கு என்பதில் பாஜக - சிவசேனா இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இரு கட்சிகளும் விடாப்படியாய் இருந்தால், இந்தக் கூட்டணி உடைந்தது.

The Supreme Court has dismissed the petition filed by Uddhav Thackeray in the case related to who owns the Shiv Sena's party and symbol. Egnath Shinde's team is happy with this.