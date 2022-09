மத்தியில் எதிர்க்கட்சியின் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால்.. இதை செய்வோம்.. நிதிஷ் குமார் போட்ட செம பிளான்!

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: மத்தியில் பாஜனதாவுக்கு எதிரான எங்களின் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்தால், பின் தங்கிய மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்படும் என பீகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.

வரும் 2024- ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

தேர்தலுக்கு இன்னும் சுமார் 18 மாதங்கள் இருந்தாலும் தற்போதே அரசியல் களம் பரபரக்க தொடங்கிவிட்டது.

வேலையை தொடங்கிய பாஜக.. அதிர்ச்சியில் நிதீஷ்! மாநில கிளையே 'ஜம்ப்’ -வெளி மாநிலங்களில் 'ஆபரேசன் தாமரை’

English summary

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has said that if the coalition government of our opposition parties against Bhajanata is formed at the centre, special status will be given to the backward states.