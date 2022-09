ஆ.ராசாவுக்கு ஆதரவாக வந்த தபெதிக ! பாஜகவுடன் திடீரென மூண்ட மோதல் ! கலவர காடான புதுச்சேரி !

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : இந்துக்களை அவமதித்து பேசியதாக திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக பாஜக, இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், புதுச்சேரியில் மனு தர்ம சாஸ்திர நகலை எரிக்க முயன்றதாக தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினருக்கும், இந்து முன்னணி அமைப்புக்கும் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்ட நிலையில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திமுகவைச் சேர்ந்தவரும் நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அ ராசா இந்து மதத்தினரின் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் பேசியதாக தமிழக முழுவதும் பாஜக, இந்து முன்னணி, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத், சிவசேனா உள்ளிட்ட அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

தமிழகம் முழுவதும் ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக போஸ்டர்கள், போராட்டங்கள், காவல் நிலையங்களில் புகார் என எதிர்ப்பு வலுத்து வரும் நிலையில் ஆ.ராசாவுக்கு பலரும் ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக மனு சாஸ்திர நூலில் இருப்பதையே ஆ.ராசா பேசியுள்ளதாகவும் கூறி வருகின்றனர்.

கைக்கு எட்டுனது.. டெல்லியில் எடப்பாடிக்கு

English summary

there was a huge clash between thanthai Periyar Dravidar Kazhagam and the Hindu Front Organization for trying to burn a copy of Manu Dharma Shastra In Puducherry,