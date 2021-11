புதுச்சேரியில் திடீரென வெடித்த மர்மப் பொருள்... தரைமட்டமான வீடு.. 3 பேர் கவலைக்கிடம்!

Puducherry

oi-Udhayabaskar

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் திடீரென வெடித்த மர்மப் பொருளால் வீடுகள் தரைமட்டமானது மட்டுமின்றி அதிகாலையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 3 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

குண்டு வெடிப்பது போன்று ஒரு கிலோ மீட்டர் வரை கேட்ட சத்தத்தால் பொதுமக்கள் அலறி அடித்து ஓடி வந்தனர். மர்மப் பொருள் வெடித்ததில் 3 பேர் படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் மர்மப் பொருள் வெடிப்பிற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து வருகின்றனர். நாட்டு வெடிகுண்டு ஏதாவது பதுக்கி வைத்திருந்தார்களா, அல்லது பட்டாசுகள் ஏதேனும் வெடித்ததா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

In Puducherry, houses were leveled by a mysterious object that suddenly exploded. Three people, including a mother and daughter, were injured in the accident. Police rushed to the scene and are investigating the cause of the mysterious explosion.