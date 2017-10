நாட் ரீச்சபிள்- அழகிரி; புல்டாக் டைம்- வைகோ; செட்டிங்ஸ்-தினகரன்: விஐபிகளுக்கான செல்போன் வார்த்தைகள்!

Tamilnadu

Call waiting : ஸ்டாலின்... Not reachable : அழகிரி... Full talk time : வை.கோ... 2g mobile : கனிமொழி... No balance : விஜயகாந்த்... Blocking : சசிகலா... Duel sim : EPS & OPS... Home screen: அமித்ஷா... Blue tooth : தமிழிசை... Flight mode : மோடி... Old version: அத்வானி... Paired device: வெற்றிவேல்& புகழேந்தி... Missed call : ஜெயலலிதா... Settings : TTV தினகரன்... More settings: அப்பல்லோ... Account settings : அதானி& அம்பானி... Play store : செல்லூர் ராஜு & கருப்பண்ணன்... Voice Sms : கமல் & ரஜினி ... Top-up : நாஞ்சில் சம்பத்... Vibrating Mode : அனைத்து தமிழக அமைச்சர்கள்... My documents : சுப்பிரமணிய சாமி... Mute : கலைஞர்... Sleeping mode : தமிழக அரசு...

Netisans are listed the cellphome words which are exactly matched with VIPs. Here are the list. Very interesting.