ஜெயலலிதா மரணம்: நீதி விசாரணைக்கு ஐ. நா. மனித உரிமை ஆணையத்தை அணுக முடியுமா?

Tamilnadu

Shankar

ஐநா சபையின் மனித உரிமை அறிவிப்பு (Universal Declaration of Human Rights) Article 3ன் படி 'Everyone has the right to life, liberty and security of the person'. அதாவது, ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வாழ்வதற்கான உரிமை, சுதந்திரம் மற்றும் பாதுகாப்பு தரப்பட வேண்டும் என்று ஐநா மனித உரிமை அறிவிப்பு உறுதியளிக்கிறது.

English summary

United Nations Universal Declarations of Human Rights , article 3 says 'Everyone has the right to life, liberty and security of the person'. Following confession of Tamil Nadu minister Dindugal Srinivasan that he lied thatJeyalalitha had idlis, more question arises about the treatment , medical bulletins, central ministers statements and AIIMS doctors statement. Looks like this may be referred to UN Human Rights Council to find the truth of former Chief Ministers' treatement.