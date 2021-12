நெல்லை: எட்டி உதைத்ததால் இடிந்து விழுந்த பள்ளி சுவர்? 3 மாணவர்கள் பலியான சம்பவத்தின் பரபர பின்னணி!

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: தனியார் பள்ளி கழிப்பறை சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் 3 மாணவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். 3 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காவல்துறையினரும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகளும் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

நெல்லை டவுன் பகுதியில் உள்ள சாப்ஃடர் மேல்நிலைப் பள்ளியில்தான் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் தற்போது பள்ளிகளில் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

சாப்ஃடர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலை 11 மணியளவில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு இடைவேளை விடப்பட்டுள்ளது. அப்போது கழிப்பறைக்கு மாணவர்கள் மொத்தமாக சென்றனர். திடீரென கழிப்பறை சுற்றுச்சுவர் பெரும் சத்தத்துடன் இடிந்து விழுந்தது. இதில் சில மாணவர்கள் மீது சுவர் விழுந்து அமுக்கியது.

சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் சம்பவ இடத்தில் இருந்துள்ளனர். 6 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கினர்.

தீயணைப்பு துறையினர் இடிபாடுகளில் சிக்கி இருந்த மாணவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட்டனர். 3 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் 3 மாணவர்கள் காயங்களுடன் மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

English summary

Three students were killed when a school perimeter wall collapsed in Tirunelveli. 3 people were seriously injured. Police and educational officials are investigating the cause of the accident.