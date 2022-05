மாறாத பாசம்! மறையாத நேசம்! விவாகரத்து மனைவியுடன் மீண்டும் திருமணம்... பில்கேட்ஸின் புதிய விருப்பம்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: உலகின் பெரும் பணக்காரர்களில் ஒருவரும் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனருமான பில்கேட்ஸ் கடந்த ஆண்டு விவாகரத்து செய்த தனது மனைவி மெலிண்டாவை மீண்டும் திருமணம் செய்ய விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.

மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர்களில் ஒருவர் பில்கேட்ஸ். உலக கோடீஸ்வரர்களில் டாப் 5க்குள் உள்ளார். இவரது மனைவி பெயர் மெலிண்டா. 2 பேரும் காதல் திருமணம் செய்தனர். இவர்கள் 2 பேரும் 1994 ஜனவரி 1ல் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த தம்பதிக்கு ஜெனிபர், ரோரி, போபி என 3 பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் 27 ஆண்டு இல்லற வாழ்க்கைக்கு பில்கேட்ஸ்-மெலிண்டா தம்பதி விவாகரத்து பெற முடிவு செய்தனர். இதுதொடர்பாக 2021 மே மாதம் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டனர்.

English summary

Microsoft co-founder Bill Gates, in a new interview, opened up about his marriage with ex-wife Melinda and said that he would choose to marry her "all over again".