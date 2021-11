கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் ஜிகா வைரஸ்.. மக்கள் அச்சம்.. கர்ப்பிணிகள் உஷார

News

oi-Udhayabaskar

கோழிக்கோடு : கேரள மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் 2வது அலையிலிருந்தே மக்கள் மீளாத நிலையில், அங்கு ஜிகா வைரஸ் பரவத் தொடங்கி உள்ளது.

தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு மிக கனமழை - நெல்லை, குமரி,தூத்துக்குடியில் மழை வெளுக்குமாம்

இதனால் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் சுகாதாரத்துறையினர் தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.ஜிகா வைரஸ் அறிகுறியுடன் பெங்களூருவில் இருந்து திரும்பிய பெண்ணுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

English summary

Zika virus has started spreading in the state of Kerala. A woman from Bangalore with symptoms of Zika virus is undergoing intensive treatment. Thus, the health department is taking serious preventive measures in Kozhikode district. Overseas, people coming in with the flu from abroad are being monitored and tested for the presence of the Zika virus.