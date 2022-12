2022-ல் அதிகமான ரசிகர்களைக் கொண்ட சின்னத்திரை நடிகைகள்..இந்த 10 நடிகைகளுக்கு இவ்வளவு ரசிகர்களா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொலைக்காட்சிகளில் சீரியல்களில் நடிக்கும் நடிகைகளுக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமான ரசிகர்கள் பாலோ செய்வதன் அடிப்படையில் முதல் 10 இடங்களுக்கான பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னணி தொலைக்காட்சிகளில் நடிக்கும் நடிகைகளில் யாரும் எதிர்பார்க்காத பல நடிகைகளுக்கு அதிகமான ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பின் தொடர்கின்றனர். இந்த விவரங்கள் இதோ,

English summary

A list of top 10 places has been published for actresses acting in TV serials based on the number of followers on social media.Among the leading television actresses, many of the actresses who no one expected have a huge fan following on social media.