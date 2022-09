" யாருக்கும் இப்படி நடக்க கூடாது” மனம் திறந்த பப்லு.. இவருடைய வாழ்க்கையில் இத்தனை சோகங்களா..!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் பப்லு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சோகமான நினைவுகளை கூறி யாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்து விடக்கூடாது என்று உருக்கமாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.

பப்லுவின் ஒரே மகனைக் குறித்து தனக்கு இருக்கும் வேதனையை வெளிக்காட்டி அதுபோல யாரும் நடந்து கொள்ளக் கூடாது என்று அனைவரிடமும் அன்பாக கூறி இருக்கிறார்.

சினிமாக்களில் புகழின் உச்சியில் இருந்த பப்லு சினிமாவை விட்டு விலகி தற்போது மீண்டும் நடிக்க வந்ததற்கான காரணத்தை கேட்டு ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி இருக்கிறார்கள்.

நடிகர் விஷ்ணுவின் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த சோகங்கள்.. போகும் இடமெல்லாம் இப்படியா ஆக வேண்டும்..!!

English summary

He expressed his anguish about Bablu's only son and kindly told everyone that no one should behave like that. Fans are asking why Bablu, who was at the peak of fame in movies, left the cinema and came back to act now.