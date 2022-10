“இனி வாழ்நாள் முழுசாவே ஒன்லி ஹேப்பி பீலிங்” நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண் திருமணத்திற்கு வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சினிமா உலகில் சாக்லேட் பாயாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் ஹரிஷ் கல்யாண் தற்போது தன்னுடைய திருமணத்தை பிரம்மாண்டமாக முடித்து இருக்கிறார்.

பெண் ரசிகைகளுக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

திருமணத்தில் மனைவியோடு இருக்கும் ஹரிஷ் கல்யாண் புகைப்படத்தை ரசிகர்கள் பலரும் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நாளை ஹரிஷ் கல்யாண் திருமணம்.. கடைசி நேரத்தில் வருங்கால மனைவியை குறித்து இப்படி ஒரு பதிவா?

English summary

Harish Kalyan, who is crawling like a chocolate boy in the world of cinema, has now completed his marriage in a grand manner. Although the female fans are a little disappointed, the congratulations are increasing.